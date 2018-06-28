В Москве появится "лежачий" небоскреб

На территории завода имени Казакова в Москве собираются построить уникальный "лежачий" небоскреб с пешеходной зоной на крыше.

Как рассказала глава архитектурно-градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик, на территории завода, которая сейчас находится в запущенном состоянии, появится многофункциональный общественно-жилой комплекс из нескольких кварталов. Центром его и станет "лежачий" небоскреб.

Пешеходная зона пройдет по центральной оси всей территории через внутренний сад, соединяющий Кутузовский проспект и набережную Москвы-реки.