В Москве преобладает массовый сегмент

Наиболее заметно за год увеличилось число квартир стандарт-класса: с 1753 лотов в IV квартале 2016 года до 3192 лотов в IV квартале 2017 года.

Как сообщают эксперты деператfмента консалтинга компании "БЕСТ-Новострой", в 2017 году на столичном рынке на реализации находилось свыше 21 тыс. квартир в новостройках массового сегмента – классов стандарт и комфорт.

Интересно, что год назад предложение по числу квартир в рассматриваемом сегменте было на 17,6% меньше — было представлено чуть более 17,5 тыс. лотов.

Наиболее заметно за год увеличилось число квартир стандарт-класса: с 1753 лотов в IV квартале 2016 года до 3192 лотов в IV квартале 2017 года.

Тем не менее, на экспозиции преобладает все равно комфорт-класс: по итогам 2017 года покупателям предлагалось более 18 тыс. квартир данного класса. Массовый сегмент опережает другие сегменты и по количеству реализуемых корпусов.