В Москве продают здание посольства Австралии

Австралийское посольство останется в особняке до 2022 года.

В Москве на продажу выставлен особняк в Подколокольном переулке, который арендует посольство Австралии, говорится в сообщении компании Kalinka Group, занимающейся реализацией объекта. Стоимость объекта составляет 12,18 миллиона долларов.

Особняк представляет собой трехэтажное здание с мансардой площадью 1,74 тысячи квадратных метров. Высота потолков – 3,5 метра. К особняку прилагается огороженная прилегающая территория площадью 775 квадратных метров – там расположен паркинг на 30 машиномест.

У здания есть два обособленных входа – это позволяет разделить потоки клиентов и сотрудников.