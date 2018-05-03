В Москве пройдет "Международная выставка архитектуры и дизайна"

Выставка проходит под патронатом Правительства Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Международная выставка архитектуры и дизайна – коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также компании – производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению участников и обширная программа мероприятий служат гарантом качества и позволяют позиционировать проект как основное значимое профессиональное и культурное событие в Москве.

АРХ Москва – это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.

В 2018 году АРХ Москва будет проходить параллельно 6-й Московской биеннале архитектуры. В выставке примут участие более 300 компаний из 14 стран – Германии, Испании, Италии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Швеции.

Тема выставки: ПЕРЕСТРОЙКА-2.

Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

Проекты биеннале Международные проекты Девелопмент Архитектура АРХ Маркет Дизайн бюро Экстерьерные и Интерьерные решения Свет в Архитектуре Детали

Манифест куратора: Барт Голдхоорн

Перестройка-2

Перестройка – так звучала тема Московской архитектурной биеннале 2010 года. Центральным проектом выставки стал мастер-план Перми: вместо расширения города путем застраивания окраин, разработчики предложили развивать его внутри уже существующих границ.

Сейчас на повестке дня перестройка столицы, а в недалеком будущем и других российских городов. Это не может не радовать, ведь ситуация на окраинах многих из них катастрофическая. Территории застраиваются одноликими панельными домами в 25 этажей. Большинство их жителей работает в центре города, а транспортная инфраструктура совершенно не развита.

В этом ракурсе уплотнение города – весьма позитивное явление. Во многих провинциальных городах России этот процесс давно запущен – на месте частного сектора возводят новые жилые комплексы. Но в Москве, где отсутствует малоэтажная среда, уплотнение приобретает свою специфику – новые жилые комплексы возводят на месте пятиэтажек, определенных под снос. Однако профинансировать подобный проект возможно, только если на месте первого поколения дешевых домов появится новое, бюджетное, жилье.

Процесс уплотнения застройки провоцирует ряд вопросов, попытаться ответить на которые мы хотели бы в рамках 6 Московской биеннале архитектуры. Например, как новые жилые комплексы будут отличаться от панельных домов, которые возводятся сейчас за чертой города? Будут ли они типовыми, или архитектура каждого здания будет уникальной? Как относиться к истории города, даже если ему всего 60 лет? Станет ли новая застройка Табулой Раса или сохранит следы прошлого?

Кроме того, реновация через снос пятиэтажек – лишь один способ уплотнить город. Есть альтернативы. Например, реконструкция промышленных зон, застройка излишков общественного или зеленого пространства, развитие заброшенных железнодорожных комплексов и строительство высотных зданий. 6 Московская биеннале архитектуры даст возможность увидеть и обсудить все пути перестройки города.

Экспозиции залов №№ 16-17 представят проекты, раскрывающие тему выставки:

1) Экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Особое внимание городских властей сейчас уделяется комплексному благоустройству территорий, созданию комфортной среды для работы и жизни, реновации заброшенных промышленных кварталов, возведению на их месте жилых кварталов, спортивных и культурных объектов с созданием новых рабочих мест.

В этом году Москомархитектура представляет работы финалистов на разработку концепций экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве. В конкурсных проектах проведен тщательный анализ всего столичного жилого фонда и предложены концептуальные градостроительные стратегии. Авторское участие в таких больших проектах крайне важно.

Именно на этом делает акцент экспозиция Москомархитектуры – она рассказывает о роли личного участия в проекте. Программа реновации не должна быть безымянной, важно, чтобы ее делали конкретные люди, известные и уважаемые среди своих коллег, в профессиональном сообществе. Это гарантирует личную ответственность, которая, безусловно, повышает уровень итогового результата и привносит душу в каждый проект.

2) Специальный проект: ПЕРЕСТРОЙКА-2. ИНСТРУМЕНТЫ

Кураторы: Барт Голдхоорн, Илья Мукосей

Дизайн экспозиции – Илья Мукосей, архитектурная студия "ПланАР"

3-й этаж ЦДХ, залы №№ 16-17

Манифест куратора: Илья Мукосей

Перестройка, если говорить о ней в контексте городской среды, - неисчерпаемая тема. Хотим мы того или нет, город постоянно перестраивается. Признаки этого процесса можно заметить на всех уровнях городской структуры, от самого широкого до самого скромного масштаба, от реконструкции промышленных зон до ремонта в квартирах – перестройка никогда не прекращается.

Девелоперы, в силу своей природы, находятся в авангарде этих изменений. Участникам экспозиции мы предлагаем подумать о том, какими инструментами они пользуются, чтобы успешно двигаться по этому пути. Какие из этих инструментов кажутся им наиболее важными? Возможно, это работа с лучшими отечественными и зарубежными архитекторами? Или развитие новых строительных технологий и внедрение современных материалов? Или общение с горожанами? Или поиск оптимальных ландшафтных решений? Ответы ведущих московских девелоперов вы найдете на экспозиции "Перестройка-2. Инструменты" в рамках 6 Московской Биеннале Архитектуры.

В специальном кураторском проекте «Перестройка-2. Инструменты» будут представлены наиболее успешные практики взаимодействия девелоперов и архитекторов. Участие в проекте примут "ГАЛС-Девелопмент", группа RENAISSANCE, компания "Брусника", концерн КРОСТ, "ЛИДЕР ИНВЕСТ".

3) В зале № 17 будет располагаться также «REдевеломпент. Архитектор в построенном городе» – специальная экспозиция молодых бюро, работающих с объектами редевелопмента. Эта экспозиция, созданная при поддержке бюро коммуникаций "Рупор", станет одним из центральных проектов, раскрывающих тему выставки и Биеннале.

В центре внимания проекта – поиск новых смыслов для пространств и объектов, существующих в сегодняшнем городском контексте, но утративших с ним связь, оказавшихся «выключенными» из него. Для девелоперских компаний такие объекты – в случае верно найденного решения для их редевелопмента – становятся одним из важнейших ресурсов развития.

4) ПЕРЕСТРОЙКА. Кураторский проект Сергея Чобана

Размышляя о перестройке, развивающейся на наших глазах сегодня, нельзя не вспомнить о перестройке, с которой все началось. Какой Перестройка образца 1985-го запомнилась архитекторам, активно работавшим именно в то время? С какими профессиональными достижениями и ожиданиями они подошли к этому периоду? Насколько эти ожидания оправдались?

Шесть мэтров советской архитектуры 1960-1980-х годов ответят на эти вопросы от первого лица. Слово - Игорю Василевскому, Юрию Гнедовскому, Владилену Красильникову, Владимиру Кубасову, Феликсу Новикову, Сергею Шмакову.

Идея: Сергей Чобан

Дизайн экспозиции: Сергей Чобан, Андрей Перлич

Главный архитектор проекта: Егор Машков

Контент: Анна Мартовицкая

5) Выставка работ лауреатов конкурса Союза московских архитекторов на реновацию квартала 20-21 района Черемушки (конкурс состоялся в рамках фестиваля «Перспектива»);

6) Проект реновации жилых кварталов района Головинский города Москвы, выполненный студентами архитектурного факультета НИУ МГСУ (руководитель авторского коллектива – Кирилл Теслер);

7) Концепции по реновации квартала модернистской застройки 1960-1970-х годов на Малой Охте в Санкт-Петербурге (организатор данной экспозиции – журнал «Проект Балтия»).

ВПЕРВЫЕ! Экспозиция Почетного Гостя выставки – Республики Татарстан.

Выбор и приглашение Почетного Гостя обусловлены тем, что за последние несколько лет Татарстан осуществил мощный прорыв в создании комфортной городской среды и развитии общественных пространств. C 2015 по 2017 год в рамках Программы развития общественных пространств Республики Татарстан было благоустроено 267 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей во всех муниципальных районах республики.

Республика Татарстан уделяет много внимания развитию общественных пространств; профессионалы признают, что республика – самый передовой регион России в области благоустройства и создания комфортной городской среды. Молодое общество, перестроенное 27 лет назад, сегодня перестраивает города, превращая их в настоящие точки роста. Ключевые механизмы этого процесса – желание горожан действовать сообща, а власти поддерживать их начинания. Республика делает ставку на человеческий капитал. С помощью применения методологии соучаствующего проектирования, горожане совместно с архитекторами, экспертами и представителями муниципальной власти создают комфортные общественные пространства и интегрируют в проект только нужные им функции. Особое внимание уделяется проектированию и переосмыслению социальных объектов: на смену типовым школам приходят уникальные развивающие среды.

Экспозиция Почетного Гостя будет располагаться в зале № 5 на втором этаже ЦДХ.

АРХ КАТАЛОГ

Одним из самых значимых проектов АРХ Москвы традиционно является АРХ Каталог, ежегодно представляющий работы ведущих российских архитекторов – актуальный срез российской архитектуры. АРХ Каталог будет располагаться на третьем этаже ЦДХ, и представленные в рамках проекта материалы будут соответствовать теме «ПЕРЕСТРОЙКА-2».

ДИЗАЙН

Тема дизайна на выставке АРХ Москва будет представлена несколькими специальными проектами.

NEW! Выставочный проект FOLLOW DESIGN 2018, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от европейских и американских брендов премиального сегмента. Организатор проекта – центр дизайна Design & Decoration Center.

Главная тема проекта в 2018 году – LIFE IN COLOR (ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ). Каждый представленный в рамках проекта стенд – это отдельная история интерьера, созданная согласно заявленной тематике.

Куратором проекта выступил известный американский дизайнер David Phoenix (Дэвид Феникс). Участники выставки представлены ведущими мировыми брендами, предлагающими товары для декорирования интерьеров, – Aldeco, Chivasso, Christian Fischbacher, Fabricut, Houles Nouailhac и другими известнейшими производителями, создающими дизайн стенда самостоятельно или в сотрудничестве с известными российскими дизайнерами и декораторами. Среди них – Мария Бахарева, Катя Гердт, Екатерина Егорова, Катя Гердт, Инга Иващенко, Анна Муравина, Ольга Подольская, Мария Романова, Дмитрий и Татьяна Хорошевы.

Проект будет располагаться в зале ДНК на "минус первом" этаже ЦДХ.

Еще одно новое событие выставки в этом году – проект "12". "Время, Эпохи, Стили, Творческое Начало". Этот кураторский фотопроект посвящен 12 творческим женщинам – архитекторам, дизайнерам, декораторам, основоположникам профессиональных образовательных и культурных программ. Организатор и куратор проекта – студия архитектуры и дизайна Марии Романовой «Анфилада МАРО». Партнеры – Laminam RUS, The RUG ONE и L-Collection.

Среди участников съемки – Татьяна Рогова, Ирина Дымова, Амалия Тальфельд, Надежда Ананьева, Анастасия Панибратова, Смирнова Татьяна, Ирина Глик и другие.

Как зарождается проект? Как собирается творческая палитра из казалось бы, совершенно чуждых друг другу элементов? Как холодные и часто невыразительные на первый взгляд фактуры камня, образцы тканей, ковров, стекла, металла и керамики соединяются в законченный выразительный образ, часто переходя от масштаба фасадов зданий и больших интерьерных пространств к декорированию в масштабе 1:1? Фотопроект дает ответы на эти и многие другие вопросы, так или иначе связанные с дизайном интерьера.

Дизайн стенда, который будет находиться в зале № 8 на втором этаже ЦДХ, представлен в виде фрагмента выставочного зала художественной галереи.

В зале № 14 посетители выставки смогут увидеть проект, где будут представлены инновационные решения флагманских испанских производителей керамических покрытий. Экспозиция призвана отобразить широкий диапазон возможностей применения керамического материала в современной архитектуре и дизайна интерьера.

Организатор проекта – Tile of Spain, коллективный бренд испанской индустрии по производству керамической плитки. В качестве куратора выступит торговый и экономический отдел Посольства Испании в России.

В рамках выставки интернет-издание Roomble проведет познавательные экскурсии для архитекторов и дизайнеров по стендам участников разделов "Экстерьерные и интерьерные решения" и "Свет в архитектуре".

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

По давней традиции, ряд специальных проектов АРХ Москвы будет располагаться в «малых» залах на третьем этаже ЦДХ:

Зал № 22

speech: lounge

Зал № 23

Несносная реновация (с 16 по 19 мая будет проходить workshop-исследование)

Организаторы – архитектурное бюро «Рождественка» и архитектурная школа "МАРШ"

Зал № 24

BestBuildingAwards

Зал № 25

Город N. Реконструкция северных городов.

Экспозиция журнала «Проект Балтия»

Зал № 26

Серия видеоинсталляций международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова

Зал № 27

Living In Nature. Современная архитектура Финляндии

Организаторы – архитектурный журнал speech: и Посольство Финляндии в России

ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ В РАМКАХ АРХ МОСКВЫ

Международный конкурс архитектурного рисунка

В зале №15 будут представлены рисунки из четырех номинаций конкурса: «Рисунок с натуры», «Архитектурная фантазия», «Рисунок к проекту» и «Москва. Чувство города».

Куратор проекта – Екатерина Шалина. Конкурс осуществляется при участии и поддержке Фонда Сергея Чобана – Музея архитектурного рисунка, главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

Международный конкурс студенческих проектов

Организатор конкурса Steel2Real-18 – Ассоциация развития стального строительства (АРСС). В этом году участникам предлагается представить проект школы на стальном каркасе.

На конкурс подано около 300 работ из российских и зарубежных ВУЗов. Председателем жюри в архитектурной номинации стал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, а инженерно-конструкторской – Иван Ведяков, директор ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко.

Определение победителей Steel2Real-18 состоится 18 мая 2018. Финалистов ждет очная защита своих проектов на мероприятии в рамках выставки АРХ Москва и неформальное общение с ведущими специалистами архитектурной и строительной областей.

Дизайн-конкурс одного дня

ONE DAY DESIGN CHALLENGE состоится на АРХ Москве во второй раз и будет проходить на площадке "АрхМаркет" в течение всего последнего дня выставки, 20 мая. Организатор конкурса – компания Roca Group (Испания), всемирно известный производитель товаров для ванной комнаты.

Целью конкурса, отличающегося необычным стремительным форматом, является привлечение молодых дизайнеров к разработке оригинальных, инновационных и, вместе с тем, простых решений для оборудования ванной комнаты. Оценивать результаты будет авторитетное жюри, в состав которого войдут ведущие профессионалы в области промышленного дизайна и архитектуры.

Конкурс-премия

"Буква А" – первая конкурс-премия для журналистов и блогеров, пишущих на архитектурную тематику. Целью премии является поощрение журналистов, освещающих вопросы архитектуры, дизайна, градостроительства и урбанистики.

Тема премии в этом году – «Умный город». Концепцию городского развития “Smart City” или «Умный город» часто связывают с применением новых технологий, больших баз данных, использованием информационных систем и приложений. В то же время существует более широкий подход, учитывающий технологические параметры наряду с градостроительными и архитектурными, что позволяет обеспечить синергетический эффект от изменений в городской жизни. И в 2018 году организаторы конкурса-премии выбрали тему, имея в виду именно такое комплексное развитие.

Организатор премии – Институт Современной Урбанистики при поддержке Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

Подведение итогов

International Building Challenge – ежегодный международный студенческий воркшоп, проводимый Национальным объединением исследователей фахверковой архитектуры и университетом прикладных наук "Саксион" (Нидерланды).

Воркшоп проходит параллельно в нескольких странах, а с 2016 года он представлен и в России. В 2018 году данное образовательное мероприятие посвящено реновации Живописного моста в Москве. Цель воркшопа – поиск новой функциональности подвесного этажа на арке моста.

В воркшопе примут участие студенты нидерландских и российских профильных вузов по направлениям "Архитектура", "Градостроительство", "Экология городской среды", "Мостостроение" и т.д. Студенческие работы оцениваются советом экспертов из различных областей по транспарентным, универсальным критериям. В ходе воркшопа студентам читаются лекции по необходимым областям научного знания.

Подведение итогов воркшопа состоится в субботу, 19 мая, в зоне семинаров "Арх Маркет" (зал № 19 на третьем этаже ЦДХ).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

За пять дней работы выставки состоятся более 100 мероприятий на шести дискуссионных площадках, причем некоторые из этих площадок будут работать на АРХ Москве впервые.

В зале № 13 на втором этаже ЦДХ будет располагаться инновационная дискуссионно-презентационная площадка ACTIVE LEARNING, где будут проходить лекции и круглые столы, раскрывающие вопросы и проблемы архитектурного образования в России. В выходные дни, 19 и 20 мая, здесь состоятся мастер-классы детских архитектурных студий и школ (школа "МОГУ", технопарк ABSTRACT, студия "АРКА", студия "Масштабиум", клуб "Кони на балконе").

Технический партнер площадки – компания ISKU (Финляндия), лидер в сфере дизайна и производства мебели для учебной среды. 16 и 17 мая на площадке ACTIVE LEARNING состоятся лекции Элизы Тарвайнен, руководителя направления "Образование" компании ISKU, о грамотном построении учебного пространства.

На антресольном этаже ЦДХ впервые в истории АРХ Москвы будет создана образовательная площадка BIM-ZONE, посвященная практикам применения BIM-технологий в архитектуре. В течение всех пяти дней работы выставки здесь будут проходить лекции, мастер-классы, воркшопы и рассмотрение полезных кейсов по информационному моделированию. На площадке выступят известные архитекторы, разработчики BIM-решений, эксперты и консультанты, которые ведут работу по развитию существующих практик применения BIM-технологий.

Серию мероприятий проведет на АРХ Москве легендарная фабрика Arte Veneziana (Италия). В зале № 14Б будет организована экспозиция «iART, iHEART, iDESIGN. Дизайнерское искусство от всего сердца», на которой художники фабрики представят шоу, демонстрирующее работу художника вживую. А в субботу, 19 мая, в киноконцертном зале ЦДХ состоится лекция архитектора Джованни Луки Феррери и художника Николы Дзанина, а затем – церемония награждения победителей конкурса для предметных дизайнеров.

17 мая состоится научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам». В фокусе внимания конференции – ликвидация последствий дисбаланса в развитии мегаполисов и прилегающих к ним территорий с помощью последних достижений науки и самых успешных практик градостроительства и управления. Важнейшую роль в этом процессе играет планирование, позволяя достичь максимального эффекта от внедрения лучших решений, материалов и технологий.

Организатор конференции – Институт современной урбанистики при поддержке МГСУ, МАРХИ и Ассоциации проектировщиков Московской области. Спонсор проекта – компания "ЛСР".

17 мая Национальное агентство устойчивого развития организует на АРХ Москве интерактивную квест-экспозицию "Что такое настоящий эко-город?". В рамках проекта будут подробно представлены уникальная методология и 10 основных концептуальных элементов возведения эко-районов и эко-городов, а также наиболее передовые «зеленые» решения и технологии, идеально подходящие для использования в экоустойчивом строительстве.

Вечером того же дня состоится торжественная церемония награждения лауреатов Премии «ЭКО_ТЕКТОНИКА» – национальной премии в области экологической архитектуры и строительства.

Вечером 18 мая в киноконцертном зале ЦДХ состоится церемония вручения премии АРХИWOOD – ежегодной общероссийской премии в сфере деревянной архитектуры. В этом году конкурсные работы рассматриваются в 9 номинациях: "Загородный дом", "Общественное сооружение", "Малый объект", "Дизайн городской среды", "Интерьер", "Дерево в отделке", "Реставрация", "Арт-объект" и "Предметный дизайн".

Организатор и генеральный партнер премии АРХИWOOD – ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA). Куратор премии – Николай Малинин.

19 мая по приглашению журнала AD в киноконцертном зале ЦДХ прочтет лекцию Тим Гослинг, британский архитектор и интерьерный дизайнер богатых и знаменитых.

Помимо роскошных интерьеров, Гослинг создает уникальные предметы мебели, сочетая современные материалы и классические пропорции. Портфолио дизайнера включает в себя, в частности, ряд лондонских проектов: отель The Goring, штаб-квартиру BP, флагманский бутик Jaeger Le-Coultre на Бонд-стрит и др.

АРХ ПАРОХОД 2018

Организаторы: RIM.ru, Международная архитектурная выставка АРХ Москва

Даты: 5-9 сентября 2018 г.

Куратор дискуссионной программы: Барт Голдхоорн

Маршрут: Москва – Казань

"АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАРОХОД" - ежегодный профессионально-общественный проект выставки АРХ МОСКВА и компании RIM.RU, объединяющий лучших архитекторов и дизайнеров России для профессионального обмена опытом в дружеской атмосфере.

В проекте "АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАРОХОД", который в начале сентября совершит путешествие в Казань, примут участие 150 человек – архитекторы, дизайнеры, архитектурные критики и известные деятели культуры.

23 Международная выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва - Центральный Дом художника (Москва, Крымский Вал, 10)

Пресс-конференция: 16 мая в Лектории (3-й этаж ЦДХ, зал № 17), начало в 14:00

Церемония открытия: 16 мая перед главным входом в ЦДХ, начало в 16:00

Время работы выставки:

16 мая - 16:00 – 20:00

17 – 19 мая - 11:00 – 19:00

20 мая - 11:00 – 18:00

Организатор выставки: