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В Москве стало на 18 долгостроев меньше

12 апреля 2018 г. 873
Фото: © shutterstock.com

В первом квартале 2018 года в Москве исключили из перечня долгостроев 18 объектов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Семь долгостроев введены в эксплуатацию, шесть площадок свободны – работы на них не начинались, еще по пяти объектам выданы разрешения на строительство.

Руководитель департамента Сергей Левкин сообщил, что разрешения на строительство выданы для Палат Киреевского XVII века на Остоженке, МФК на Софийской набережной, поминальной часовни воинам Куликовской битвы, административного здания в Ховрино и пожарного депо на улице Академика Анохина.

С 2011 года сокращением долгостроя в Москве занимается оперативная группа при департаменте. На рассмотрении у нее в настоящее время остается 235 объектов.

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