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В Москве в ближайшие три года построят более 270 км дорог

14 марта 2018 г. 602

По словам руководителя столичного Стройкомплекса Марата Хуснуллина, российская столица уже входит в тройку мировых лидеров по темпам развития дорожной сети.

Более 270 км дорог планируется построить в Москве до 2020 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на лекции в НИУ МГСУ.

Он отметил, что за семь лет уже построено 700 км дорог, почти 200 мостов и эстакад. Каждый третий объект - новый.

"В ближайшие три года мы планируем построить ещё 271 км. дорог, 58 мостов, тоннелей и эстакад"», - подчеркнул он.

Несмотря на то, что автомобилей в столице стало на 1 млн больше, Москва не встала в большую пробку, добавил он. По его словам, по темпам дорожного строительства столица вошла в тройку мировых лидеров, уступая только Пекину и Шанхаю.

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