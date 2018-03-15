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В Москве ввели торговый центр, который строили 10 лет

15 марта 2018 г. 333
Фото: © shutterstock.com

Стройка неоднократно останавливалась, но наконец-то ее удалось завершить. 

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра "Лухмановский" на востоке столицы, сообщает пресс-служба ведоиства. Торговый центр площадью почти 10 тысяч квадратных метров расположен по адресу: ул.Лухмановская, д.36.

ТЦ строили почти 10 лет – разрешение на строительство было выдано в 2008 году. Стройка неоднократно останавливалась, но наконец-то ее удалось завершить. "Жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

В здании два надземных и подземных этажа. Помещения будут сдаваться в аренду под магазины, аптеки службы быта и так далее. Подземный паркинг рассчитан на 59 машиномест.

Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило АО "Москапстрой".

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