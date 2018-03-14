В Нагатинской пойме установят гигантские качели

В строящемся парке "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве установят гигантские качели – они смогут поднимать одновременно 40 человек на высоту до 20 метров, говорится на портале столичной мэрии.

Аттракцион "Храм огня" установят в зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам.

Качели станут самыми большими в Москве, в мире же всего несколько десятков подобных аттракционов.

Качели будут работать в нескольких режимах – от спокойного до экстремального, с круговым вращением. Посетители прокатятся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня.

Парк планируют открыть в 2019 году. Что касается аттракциона, его доставят в Москву в начале апреля, сейчас специалисты начали монтировать фундамент для него.