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В Нагатинской пойме установят гигантские качели

14 марта 2018 г. 340
Фото: © shutterstock.com

В строящемся парке "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве установят гигантские качели – они смогут поднимать одновременно 40 человек на высоту до 20 метров, говорится на портале столичной мэрии.

Аттракцион "Храм огня" установят в зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам.

Качели станут самыми большими в Москве, в мире же всего несколько десятков подобных аттракционов.

Качели будут работать в нескольких режимах – от спокойного до экстремального, с круговым вращением.  Посетители прокатятся над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня.

Парк планируют открыть в 2019 году. Что касается аттракциона, его доставят в Москву в начале апреля, сейчас специалисты начали монтировать фундамент для него.

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