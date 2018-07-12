В Нижнем Новгороде ливень разрушил набережную, благоустроенную к ЧМ

Волжская набережная в Нижнем Новгороде оказалась размыта после прошедших в городе дождей. Набережная примыкает к стадиону – ее благоустраивали в рамках подготовки инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.

Фотографии провалившейся брусчатки и грунта на набережной тут же появились в соцсетях. Мэр города Владимир Панов заявил, что причина произошедшего – грубая ошибка проектировщиков.

Фото: © vk.com/Типичный Нижний Новгород

Однако Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области, не считает, что происшествие связано с неверными проектными решениями. "Проектные решения все были абсолютно сделаны", - заявил он. По его словам , причиной стали "экстремальное количество осадков", обрушившееся на город, и проблема с ливневой канализацией в городе.

Последствия дождей будут ликвидированы в ближайшие дни, заверил Сватковский. Ливневую канализацию в примыкающем к набережной жилом микрорайоне расширят и укрепят склоны, ведущие к Волге, сообщает "Интерфакс".