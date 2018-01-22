В Новой Москве ежегодно появляется 10 тысяч новых рабочих мест

Не менее 10 тысяч новых рабочих мест появляется в Новой Москве в последние два-три года, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в интервью телеканалу "Москва 24".

Новые места появляются в IT-сфере, в логистике, торговле, производстве. "Мы считаем, что для большого количества специалистов самых разных направлений открыты возможности для поиска работы в ТиНАО", - отметил Ждикин.

В ближайшие два года на присоединенных территориях, по его словам, появится еще больше новых рабочих мест – многие застройщики получают разрешения на строительство соответствующих объектов.

В этом году объем инвестиций в развитие Новой Москвы возрастет до 200 миллиардов рублей, сообщил также Жидкин. "Обычно соотношение бюджетных средств и внебюджетных составляет 1 к 4 или 1 к 5. Но в этом году почти половина инвестиций будет за счет бюджета города", - пояснил он, добавив, что впереди – большой объем строительства дорог и метро, на что и направят средства города. Также за счет бюджета планируется строительство социальных объектов и инженерных коммуникаций. За счет инвесторов будет строиться жилье и социальная инфраструктура.

В минувшем году в строительство на новых территориях было инвестировано 150 миллиардов рублей, говорится на сайте столичного стройкомплекса.