В Новой Москве откроют 5 станций метро

А на строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 миллионов рублей.

В 2018-2020 годах на территории Новой Москвы развернется серьезное строительство новых станций метрополитена. За эти годы построят пять новых станций метро, 130 км автодорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей, эстакад, Об этом сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Как сообщил глава ведомства Владимир Жидкин, в числе ключевых объектов ввода — реконструкция и строительство дороги М-3 "Украина" - город Московский — деревня Сосенки — до автомобильной дороги поселок Коммунарка — аэропорт "Остафьево" протяженностью 16,5 километра.

Масштабная реконструкция и строительство будет вестись также от дороги М-3 "Украина" — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна протяженностью более 12 километров.

Что касается финансовой стороны вопроса, то на строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 миллионов рублей.