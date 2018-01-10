ГлавнаяГородВ Новой Москве откроют 5 станций метро

В Новой Москве откроют 5 станций метро

10 января 2018 г. 985

А на строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 миллионов рублей.

В 2018-2020 годах на территории Новой Москвы развернется серьезное строительство новых станций метрополитена. За эти годы построят пять новых станций метро, 130 км автодорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей, эстакад, Об этом сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Как сообщил глава ведомства Владимир Жидкин, в числе ключевых объектов ввода — реконструкция и строительство дороги М-3 "Украина" - город Московский — деревня Сосенки — до автомобильной дороги поселок Коммунарка — аэропорт "Остафьево" протяженностью 16,5 километра.

Масштабная реконструкция и строительство будет вестись также от дороги М-3 "Украина" — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна протяженностью более 12 километров.

Что касается финансовой стороны вопроса, то на строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 миллионов рублей.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Жидкин Владимир Федорович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 января 2018 г. 77
До февраля в ЖКХ перейдут к прямым договорам 77
10 января 2018 г. 878
Правительство утвердило субсидирование ипотеки для семей с детьми 878
10 января 2018 г. 700
Выбран инвестор модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ 700
10 января 2018 г. 1595
Вдовец известной актрисы через суд добился уменьшения своей квартиры 1595
10 января 2018 г. 872
Холодный сезон: 5 плюсов покупки загородного жилья зимой 872
10 января 2018 г. 985
В Новой Москве откроют 5 станций метро 985
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.