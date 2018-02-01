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В Новой Москве откроют еще шесть станций метро

1 февраля 2018 г. 506

Согласно планам столичных властей, до конца этого года планируется также достроить участок Сокольнической линии протяженностью более 11 километров.

Стало известно, что до конца 2018 года на территории Новой Москвы планируется достроить и открыть шесть станций метрополитена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Есть информация, что в ближайшее время откроется новый участок Калининско-Солнцевской линии метро. Две станции этого участка — "Говорово" и "Рассказовка" — расположены в Новой Москве.

Также известно, что, согласно планам столичных властей, до конца этого года планируется также достроить участок Сокольнической линии протяженностью более 11 километров. На этом участке будут расположены станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

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