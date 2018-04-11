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В Новой Москве появится база для ремонта снегоуборочной техники

11 апреля 2018 г. 436

Площадь комплекса составит более 7 тысяч квадратных метров.

Стало известно, что в поселении Роговском, которое расположено на территории Новой Москвы, построят базу для ремонта снегоуборочной техники. Об этом официально сообщается на сайте толичной мэрии.

Площадь комплекса составит более 7 тысяч квадратных метров. В составе базы построят здания для техобслуживания и ремонта, склады и резервуары для реагентов, котельную.

Также там организуют стоянку для снегоуборочной техники, площадку для аварийной техники и парковку для сотрудников.

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