В Новую Москву инвестировали 150 млрд рублей

Стало известно, что в 2017 году в строительную отрасль Новой Москвы было инвестировано 150 млрд рублей. Как говорится в сообщении департамента развития новых территорий Москвы, треть этой суммы составили средства бюджета столицы.

"За счет Москвы в рамках адресной инвестиционной программы в ТиНАО были реконструированы очередные участки Калужского шоссе, активно продолжалось строительство трассы Солнцево — Бутово — Видное, сдана в эксплуатацию дорога от Боровского шоссе до деревни Ботаково. Помимо этого на средства Москвы на новых территориях были построены эстакады, новые железнодорожные переезды, социальные объекты, пожарные депо", — отметил глава департамента Владимир Жидкин.

Необходимо отметить, что за пять лет развития ТиНАО инвестиции составили более 800 миллиардов рублей. Интересно, что большая часть — это средства инвесторов.

Всего же общий объем финансирования новых территорий до 2035 года составит 7 триллионов рублей. И только 20% из них будут из городского бюджета.