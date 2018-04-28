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В Новую Москву могут дотянуть еще одну ветку метро

28 апреля 2018 г. 662
Фото: © shutterstock.com

Будущая Бирюлевская линия метро может дойти до Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Власти рассматривают возможность прийти на присоединенные территории веткой от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево Западное и Восточное. Линия метро фактически дойдет до Щербинки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Решение о финансировании строительства линии с шестью станциями метро в Бирюлево может быть принято уже летом 2018 года при формировании инвестиционной программы Москвы.

В Новой Москве функционируют две станции Сокольнической линии, которую собираются продлевать. Кроме того, строится участок Калининско-Солнцевской линии, запроектирована линия от "Улицы Новаторов" до Коммунарки.

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