В Подмосковье начали ремонтировать дороги

Наибольший объем работ – в Дмитровском районе и Егорьевске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областной Минтранс. Всего же дорожное покрытие заменят на территории 37 муниципальных образований.

На участках с высокой интенсивностью движения работы будут в основном проводить ночью, чтобы не ухудшить дорожно-транспортную ситуацию. На региональных дорогах работы накануне праздничных и выходных дней будут ограничены.