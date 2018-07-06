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В Подмосковье открыли экзаменационную для работников ЖКХ

6 июля 2018 г. 448
Фото: © shutterstock.com

В подмосковном Одинцове открылась первая в области экзаменационная площадка центра оценки квалификаций в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Госжилинспекции.

Независимая оценка позволяет оценить уровень профессионализма специалистов по единым для всей страны стандартам.

Экзамены уже сдали главные инженеры, мастера по эксплуатации домов, слесари-сантехники и электромонтажники из 30 управляющих компаний Подмосковья.

Ко концу 2019 года пройти обучение по новым профессиональным стандартам будут должны 130 тысяч работников ЖКХ. Для этого в Подмосковье создадут сеть из минимум 10 экзаменационных центров.

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