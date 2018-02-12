В Подмосковье снесут более 120 самостроев

Власти выявили 300 недостроенных объектов, из которых 35% - самовольно возведенные постройки.
В Московской области снесут 127 самовольных строений, говорится в сообщении пресс-службы областной Главархитектуры. Более 30 расположены на территории Балашихи, 20 в Красногорске, 15 – в Истре.
После проведенной в январе ревизии подмосковные власти выявили 300 недостроев, из них 230 – объекты нежилого значения. Больше половины – 65% - это брошенные недострои, у которых есть исходно-разрешительная документация. Остальные 35% - это самовольные постройки, возведенные без документов.
Задача по устранению недостроенных объектов, угрожающих жизни населения и портящих облик подмосковных городов, - одна из ключевых для градостроительного блока, подчеркивается в сообщении. К 1 марта муниципалитеты подготовят индивидуальный алгоритм действий по каждому конкретному объекту.
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