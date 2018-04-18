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В Подмосковье убрали 160 кубометров мусора

18 апреля 2018 г. 292
Фото: © Global Look Press/Anton Kavashkin

Всего с осени прошлого года собрано и утилизировано в соответствии с законодательством 5950 очаговых навалов мусора.

Стало известно, что на прошлой неделе в Подмосковье убрали очень много мусорных навалов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.

"За минувшую неделю, по предписаниям инспекторов ликвидировано шесть очаговых навалов мусора, выявленных ранее. Всего с осени прошлого года собрано и утилизировано в соответствии с законодательством 5950 очаговых навалов мусора", — заявила по данному поводу главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Только  за минувшую неделю четыре очаговых навала мусора убрано в Талдомском районе, еще два — в Каширском муниципальном районе. Общий объем убранных отходов составил около 160 кубометров.

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