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В рамках реновации в Москве построят сотни километров дорог

17 апреля 2018 г. 443
Фото: © shutterstock.com

Сотни километров новых дорог построят в Москве в рамках программы реновации, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что при проектировании кварталов реновации большое внимание уделяется вопросам транспортного обеспечения.  "Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов", - уточнил он.

Новая дорожная сеть, несмотря на то, что будет состоять в основном из локальных трасс, существенно улучшит транспортную ситуацию в городе, отметил Хуснуллин.  

Ранее директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин говорил, что плотность дорожной сети в городе вырастет в ходе реализации программы.

"Появятся новые проезды и пути объезда. Ведь сегодня многие застроенные районы как мешки — тупиковые, а при квартальной застройке они станут транзитными, или как принято говорить у проектировщиков — проницаемыми", - приводит его слова "Интерфакс".

В 2018 году, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице построят и реконструируют около 115 километров дорог, развязок, тоннелей и эстакад.

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