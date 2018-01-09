В Роспотребнадзоре опровергли сведения о новых нормах инсоляции новостроек

На сайте ведомства подчеркивается, что никаких отдельных требований по инсоляции для Москвы проектом санитарных правил не предполагается. Никаких норм, вносящих изменения в действующие санитарные требования, нет.

Ранее "Известия" писали, что Роспотребнадзор предлагает уменьшить инсоляцию московских новостроек.

"Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа", — отмечало издание.