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В Роспотребнадзоре опровергли сведения о новых нормах инсоляции новостроек

9 января 2018 г. 337
Фото: © GlobalLookPress

Роспотребнадзор опроверг информацию о разработке новых норм инсоляции для столичного жилья.

На сайте ведомства подчеркивается, что никаких отдельных требований по инсоляции для Москвы проектом санитарных правил не предполагается. Никаких норм, вносящих изменения в действующие санитарные требования, нет.

Ранее "Известия" писали, что Роспотребнадзор предлагает уменьшить инсоляцию московских новостроек.

"Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа", — отмечало издание.

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