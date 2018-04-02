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В Симферополе планируется массовый снос самостроев

2 апреля 2018 г. 520
Фото: © shutterstock.com

В Симферополе планируется снос сразу нескольких десятков незаконных стационарных объектов, передает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма.

Комиссия по демонтажу рассмотрела вопросы о сносе 106 нестационарных объектов (это металлические гаражи, парковочные блокираторы, металлические столбики, ограждающие стихийные "парковки") и 32 нестационарных торговых объектов (палатки, павильоны и ларьки). Размещение ряда объектов не согласовано с муниципалитетом, а у некоторых не установлены собственники. По большинству комиссия приняла решение о сносе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что снос незаконных построек на территории Крыма идет медленно, но порядок в этой сфере будет наведен.

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