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В Сочи приступили к раздельному сбору мусора

13 июля 2018 г. 199
Фото: © shutterstock.com

Власти Сочи приступили к реализации муниципальной программы раздельного сбора и переработки отходов, передает "Интерфакс".

В программе принимают участие как хозяйствующие субъекты, так и горожане, чтобы совместно улучшить экологическую обстановку в городе. Участвую в программе, сочинцы смогут сократить плату за вывоз мусора, отметили в администрации города.

В школах проведут экологические уроки, посвященные теме раздельного сбора отходов, а также установят ящики для сбора макулатуры.

Вопрос раздельного сбора мусора для курорта стоит очень остро, расходы на вывоз мусора растут – в минувшем году на это потратили 545 миллионов рублей. При этом раздельный сбор позволяет не только извлечь до 50% сырье для вторичной переработки, но и сократить "мусорные" платежи.  

К началу сезона на пляжных территориях Сочи установили почти 200 урн для раздельного сбора пластика, бумаги, металла и стекла. На городских площадка появилось более 150 контейнеров для пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

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