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В составе ТПУ "Ховрино" построят крупный жилой комплекс

3 апреля 2018 г. 195
Фото: © shutterstock.com

Московские власти одобрили проект планировка для строительство жилого комплекса в составе траснпортно-пересадочного узла "Ховрино". Площадь нового ЖК составит 63 тысячи квадратных метров.

В состав жилого комплекса войдут пять жилых корпусов, объединенных подземной автостоянкой. На первых этажах разместят объекты общественного назначения: офисы, продовольственные магазины, несколько кафе и дошкольная образовательная организация, рассчитанная на кратковременное пребывание детей – до 4 часов.

В сумме во всех корпусах будет 1251 квартира:  409 однокомнатных, 331 двухкомнатная, 242 трехкомнатных и 121 четырехкомнатная квартира, а также 148 студий.

ТПУ откроется в третьем квартале 2018 года.

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