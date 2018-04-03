В составе ТПУ "Ховрино" построят крупный жилой комплекс

В состав жилого комплекса войдут пять жилых корпусов, объединенных подземной автостоянкой. На первых этажах разместят объекты общественного назначения: офисы, продовольственные магазины, несколько кафе и дошкольная образовательная организация, рассчитанная на кратковременное пребывание детей – до 4 часов.

В сумме во всех корпусах будет 1251 квартира: 409 однокомнатных, 331 двухкомнатная, 242 трехкомнатных и 121 четырехкомнатная квартира, а также 148 студий.

ТПУ откроется в третьем квартале 2018 года.