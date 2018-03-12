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В столице Кентукки взорвали самое высокое здание

12 марта 2018 г. 230
Фото: © kentuckytoday.com

В американском Франкфорте, столице штата Кентукии, с помощью управляемого взрыва снесли самое высокое здание – 28-этажную башню  Capital Plaza, пишут местные СМИ.

Здание высотой больше 100 метров было построено в 1972 году, в ней располагались офисные помещения.

В последние годы со стен башни начали осыпаться фрагменты облицовки, начались проблемы с канализацией. 10 лет назад городские власти приняли решение о сносе дома.

Право провести подрыв было продано на аукционе за 15 тысяч долларов – деньги пошли на благотворительность.

На освободившемся месте планируют построить новое здание на 1,5 тысячи сотрудников, а мрамор с разрушенной башни используют в отделке холла.

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