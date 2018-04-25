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В столичных небоскребах продают 7600 квартир

25 апреля 2018 г. 309
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%.

В настоящее время в небоскребах Москвы выставлено на продажу примерно 7600 жилых лотов. Об этом рассказала генеральный директор компании "Метриум" Наталья Круглова.

"Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 года. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка. Это весомый вклад в структуру предложения", — заявила она.

В настоящее время в структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.

Что касается финансовой стороны вопроса, то цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%.

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