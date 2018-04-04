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В ТПУ "Щелковский будет самая крупная парковка

4 апреля 2018 г. 414

Общая площадь ТПУ составит 137000 квадратных метров. Здание будет иметь пять подземных этажей, шесть наземных и один технический.

Стало известно, что транспортно-пересадочный узел "Щелковский", который строится сейчас на месте центрального автовокзала, будет оснащен подземной автостоянкой на 957 машино-мест. Более того, эта парковка станет одной из самых больших в Москве, сообщает пресс-служба градостроительной политики столицы.

"Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стены в грунте, что позволит обустроить поземное пространство, в том числе и одну из самых больших парковок в городе. Завершить строительство планируется в 2021 году", — рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

ТПУ "Щелковский" позволит москвичам и гостям столицы с удобством пересесть на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, а многофункциональный комплекс в его составе будет иметь продуктовый супермаркет, кинотеатр с пятью залами и фуд-корт.

Его общая площадь составит 137000 квадратных метров. Здание будет иметь пять подземных этажей, шесть наземных и один технический.

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