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В Воронеже назвали улицу в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

27 апреля 2018 г. 737
Фото: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Улица имени Героя России Романа Филипова появится в Воронеже. Также власти города решили установить погибшему летчику бюст.

В Воронеже в честь погибшего в Сирии пилоту штурмовика Су-25 Романа Филипова назвали улицу в Центральном районе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию города. Решение было принято на заседании комиссии городской администрации по культурному наследию.

Комиссия также решила установить бюст летчику в сквере "Мемориальный" на Московском проспекте, ожидается, что бюст появится уже в июне.

Су-25 под управлением Романа Филипова сбили над Идлибом в Сирии 3 февраля. Летчик успел катапультироваться, но на земле попал в окружение боевиков и подорвал себя гранатой. Роману Филипову было присвоено звание Героя России посмертно.  

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