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В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

10 июля 2018 г. 664
Фото: © shutterstock.com

В парке "Зарядье" установят канализационные люки с дизайнерским орнаментом, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Дизайн люков разработала студия Артемия Лебедева. Там подчеркнули, что новые люки улучшат и без того прекрасный имидж "Зарядья".  "Парк, который даже крышки канализационных люков делает красивыми, — это очень хороший парк", - отметил представитель студии.

На каждом люке будет использован фирменный логотип – листочек, а также узнаваемая штриховка. Новые люки посетители парка смогут увидеть в ближайшее время – их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя прежние.

 

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, однако строительство объектов на его территории продолжается. В ближайшее время должна открыться филармония, большой за которой рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.

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