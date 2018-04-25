ГлавнаяГородВакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму

Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму

25 апреля 2018 г. 412

Наибольшее изменение вакантности по итогам первого квартала 2018 года продемонстрировал северный участок Садового кольца (от станции метро "Маяковская" до станции метро "Курская").

Как сообщают эксперты компании JLL, доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась за первые три месяца 2018 года на 0,6 п.п. и составила 8,4%. Вот и получается, что уровень вакантности основных торговых коридоров снизился до значения начала 2017 года. Тогда данный показатель достиг минимума по причине летней реконструкции центральных улиц Москвы.

Итак. наибольшее изменение вакантности по итогам первого квартала 2018 года продемонстрировал северный участок Садового кольца (от станции метро "Маяковская" до станции метро "Курская"), где показатель снизился на 6,9 п.п. или до 13,2%. Помимо Садового кольца, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции, лидерами по динамике заполняемости за прошедший квартал стали улицы Тверская и Маросейка, где вакантность снизилась на 2,5 и 2,2 п.п., до 5,8% и 10,0% соответственно.

Руководитель отдела стрит-ритейла JLL в Москве Юлия Назарова отмечает, что вчисле основных трендов на рынке центрального стрит-ритейла Москвы – увеличение доли ресторанов и кафе до 33,5% в 1-м квартале 2018 года при снижении объема fashion-операторов. Доля магазинов одежды, обуви и аксессуаров на основных торговых улицах постепенно уменьшается на протяжении последних лет – с 15% в 2015 году до 10,5% на конец марта 2018 года.

"Завершение благоустройства основных торговых коридоров и их заполнение новыми операторами завершило формирование профилей данных улиц. Восстановление заполняемости после окончания работ идет достаточно планомерно, зачастую приводя к увеличению доли сетевых, качественных операторов. Так, в Москве уже сформировались основные локации расположения кафе и ресторанов, являющиеся привлекательными как для жителей Москвы, так и для туристов. Ключевые ресторанные улицы Москвы уже сейчас имеют минимальную вакантность – около 3% на Мясницкой, Покровке, в районе Патриарших прудов, а в Камергерском переулке незанятые помещения в принципе отсутствуют", — резюмирует руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова.

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
25 апреля 2018 г. 227
В столичных небоскребах продают 7600 квартир 227
25 апреля 2018 г. 412
Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму 412
25 апреля 2018 г. 1063
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов 1063
25 апреля 2018 г. 3930
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел 3930
25 апреля 2018 г. 1048
Подешевевшая ипотека спровоцировала рост цен на квартиры в Новой Москв... 1048
25 апреля 2018 г. 793
Аренда однушек подорожала в 45 городах России 793
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.