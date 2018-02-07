Владимир Путин: при подготовке к Универсиаде-2019 не нужно волокиты

По мнению президента России, конкуренция у нас не фетиш, а все должно происходить для положительного конечного результата.

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал не допускать никакой волокиты с выбором подрядчиков для выполнения работ по подготовке к зимней Универсиаде. Как напоминает "РИА "Новости", это большое спортивное событие состоится в 2019 году в Красноярске.

"Конкуренция ведь у нас не фетиш, и даже не для конкуренции, а для конечного результата все должно происходить. Поэтому я прошу самым внимательным образом разобраться и просто не допускать волокиты, связанной с выбором этих подрядчиков. Ясно, что компании будут бороться за эти поставки, но нужно решения принимать", — заявил Владимир Путин.

В общем, еще на этапе закупки оборудования и монтажа техники может развернуться самая настоящая борьба. Но самое главное — это будет конкурентная борьба. А, значит, Универсиада-2019 будет проведена на самом высоком уровне.