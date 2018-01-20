Власти Москвы не планируют использовать земли центра Хруничева под реновацию

Площадка центра расположена в районе Филевского парка. По данным СМИ, здесь планировалось построить 1,25 млн. кв. м.

Столичные власти не принимали решений по выкупу земли у Центра имени Хруничева для строительства домов в рамках программы реновации, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть земель центра Хруничева будет использоваться для строительства жилья в рамках реновации, и московская мэрия рассматривает возможность покупки этих земель. Отмечалось, что на участке площадью около 50 га может появиться около 1,25 млн. кв. м. жилья, на строительство которых потребуется около 75 млрд. рублей.

Глава предприятия Алексей Варочко в свою очередь ранее заявлял, что продажа высвобождаемых участков земель центра в Филевской пойме будет идти поэтапно, участок за участком. Также он опроверг информацию, что земля под Центром заложена банкам.



"Никаких решений пока не принято по использованию этого участка под реновацию. Этот вопрос даже не обсуждается", - рассказал Марат Хуснуллин.

Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах. Крупнейшая площадка размером 140,7 га расположена в промзоне в районе Филевского парка.