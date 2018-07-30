ГлавнаяГородВласти одобрили новый облик старых станций метро

Власти одобрили новый облик старых станций метро

30 июля 2018 г. 405
Фото: © shutterstock.com

Москомархитектура согласовала новый архитектурный облик станций Филевской линии московского метро, говорится на сайте столичной мэрии.

Речь идет о семи станциях: "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая".

В сообщении отмечается, что дизайн станций привязан к их названию. На "Кутузовской" появились панно, посвященные Отечественной войне 1812 года, на "Студенческой" – картины с микроскопами, греческими скульптурами и весами, что символизирует биологи, философию и юриспруденцию.

"Багратионовскую" и "Пионерскую" украсят панно в стиле абстракционизма.

Наземные вестибюли "Кунцевской", "Филей" и "Филевского парка" получат стеклянные фасады.

Теги:

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.