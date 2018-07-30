Власти одобрили новый облик старых станций метро

Речь идет о семи станциях: "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая".

В сообщении отмечается, что дизайн станций привязан к их названию. На "Кутузовской" появились панно, посвященные Отечественной войне 1812 года, на "Студенческой" – картины с микроскопами, греческими скульптурами и весами, что символизирует биологи, философию и юриспруденцию.

"Багратионовскую" и "Пионерскую" украсят панно в стиле абстракционизма.

Наземные вестибюли "Кунцевской", "Филей" и "Филевского парка" получат стеклянные фасады.