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Власти одобрили проект соединения платформы "Северянин" с МЦК

20 марта 2018 г. 722
Фото: © shutterstock.com

Перенос станции "Северянин" планируют завершить уже в этом году.

Столичные власти одобрили проект соединения платформы "Северянин" Ярославского направления со станцией "Ростокино" Московского центрального кольца (МЦК), говорится в сообщении Москомархитектуры.

В рамках проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов. Подземный переход свяжет три платформы и пройдет под железнодорожными путями, с одной стороны он выйдет на Северянинский проезд, с другой – к станции "Ростокино".

На каждом выходе будет по два эскалатора, лестница и лифты. В пиковое время через подземный переход сможет проходить до 13 тысяч человек в час.

Надземный вестибюль расположится над путями и тремя новыми платформами, входы в него также оборудуют эскалаторами и лифтами. Железную дорогу можно будет пересечь также и через вестибюль.

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