Власти поддержат проект канатной дороги на севере Москвы

Столичные власти поддержат проект строительства канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим", - приводит его слова "Интерфакс".

Хуснуллин добавил, что власти активно работают над улучшением транспортной доступности не только в центре столицы, но и в других районах.

Инициативу о строительстве канатной дороги на севере Москвы выдвинула немецкая стройкомпания и австрийский производитель подъемников. Ожидается, что канатная дорога соединит районы Левобережный и Головинский с северо-западным Тушино.

Инвесторы готовы вложить в проект в 3,9 миллиарда рублей и обойтись без поддержки города, от которого требуется лишь гарантия передачи прав на земельный участок.