Власти пообещали, что московское метро останется самым красивым в мире

Московский метрополитен и впредь будет держать марку самого красивого в мире, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу "не терять марку" и звание самого красивого метро в мире, и отделка каждой станции рассматривается индивидуально, рассказал чиновник телеканалу "ТВ Центр".

В качестве примера он привел дизайн станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. При разработке облика станции было учтено, что она расположена недалеко от поселка писателей, и в итоге решили стены станции оформить в виде библиотечных полок с многотомниками известных российских писателей. "А на входе в станцию – имена известных российских, русских писателей. И это теперь ассоциируется полностью со словом "Рассказовка", - отметил заммэра.

Участок от "Раменок" до "Рассказовки" включает семь станций, его длина составляет около 14,2 километра.