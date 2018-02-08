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Власти пообещали избавить Москвы от сугробов к концу недели

8 февраля 2018 г. 945
Фото: © Global Look Press

Мэр Москвы поставил задачу расчистить столицу от снега к воскресенью.

От последствий рекордного снегопада, прошедшего в Москве в субботу и воскресенье, столицу очистят к воскресенью, 11 февраля. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что полуметровые сугробы по нормативам следует убрать за 10 дней.  "То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров", - пояснил чиновник. Он рассказал, что мэр Сергей Собянин "не дает нам этих 10 дней" – градоначальник поставил задачу полностью очистить город к воскресенью.

На расчистке города работают только городские службы, сообщил Бирюков. Ежесуточно коммунальщики вывозят более 1 миллиона кубометров снега. В работах задействовано 17 тысяч единиц уборочной техники и 80 тысяч человек.

На данный момент очищено более половины городской территории. В лидерах, по словам Бирюкова, Юго-Западный, Южный и Центральный административные округа. В помощи нуждался САО – на работы в округе добавили 1,5 тысячи рабочих и 400 единиц техники.

4 и 5 февраля на Москву обрушился сильнейший за последние 100 лет снегопад. Работы по наведению порядка в столице ведутся в круглосуточном режиме.

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