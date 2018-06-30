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Власти решат судьбу Горбушки до конца года

30 июня 2018 г. 349
фото: globallookpress.com

Сейчас оценивается градостроительный потенциал комплекса. Вместо рынка могут построить жилье, в том числе, 20 тысяч квадратов по реновации.

Решение по дальнейшей судьбе ТЦ "Горбушкин двор" будет принято до конца года, к этому времени будет понятно с объемами и сроками строительства, сообщил в субботу журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Горбушку снесут  не раньше 2019 года, после принятия проектно-сметной документации.

 Действительно инвестор обратился с предложением закрыть «Горбушкин двор» как торговый центр и построить вместо него жилье, социальные объекты, рассказал вице-мэр. Город подготовил решение по разработке проекта планировки. Сейчас инвестор вместе с Москомархитектурой занимаются подготовкой градостроительной документации.

"Думаю, что к концу года будет понятно с объемами и сроками разработки", - сказал Марат Хуснуллин.

Глава столичного Стройкомлекса отметил, что в районе Фили есть нехватка стартовых площадок, а жители не хотят переезжать в другие районы. Сейчас город занимается этим вопросом, и в случае положительно решения по Горбушке часть жилья пойдет под реновацию - в районе 20 тысяч квадратных метров.

"Горбушкин двор" известный в Москве рынок аудио- и видеопродукции. Он появился в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова. В начале нулевых рынок закрыли, ее арендаторы переехали в здание завода "Рубин", которое формально было разделено на две части: новую "Горбушку" и "Горбушкин двор".

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