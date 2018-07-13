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Власти решат судьбу монорельса в Москве осенью

13 июля 2018 г. 73
фото: globallookpress.com

Один из рассматриваемых вариантов – запуск трамвая. Сейчас готовится техническое задание и определяются сроки реализации проекта.

 

Окончательное решение о реконструкции монорельсовой дороги в Москве будет принято через три месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы готовим техническое задание, у нас есть несколько вариантов развития. Один из них – сделать полноценный трамвай по монорельсу",  - сказал Марат Хуснулллин.

По его словам, реконструкция позволит запустить трамвай и соединить его с действующими трамвайными линиями. Сейчас подсчитывается, во сколько обойдется реконструкция и в какой срок она может быть выполнена.

"Думаю, через три месяца у нас будет принято окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом.  Я считаю, что это очень важная транспортная связка между линиями метро и ее надо сохранять" - отметил вице-мэр.

Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях.  Длина линии – порядка пяти километров.

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