Власти Ростова-на-Дону готовы построить метро, если им помогут

Власти Ростова-на-Дону готовы приступить к строительству метро при софинансировании из федерального бюджета. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

В конце прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2018-м власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве метро с новыми подходами. На сегодняшний день продолжается предпроектное рассмотрение вопроса, пояснили в пресс-службе. При наличии софинансирования из федерального бюджета региональное правительство будет готово к активной фазе реализации проекта.

Ранее министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко называл проект городского метро одним из основных в рамках разработки стратегии социально-экономического развития региона.

Участок первой очереди ростовского метро должен начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки, через территорию железнодорожного вокзала, продолжаясь вдоль центральной улицы Ростова Большой Садовой до площади Карла Маркса. Стоимость первой очереди оценивалась более чем 76 миллиардов рублей. Общая протяженность линии из восьми станций составит около 12 километров.