ГлавнаяГородВо дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

25 апреля 2018 г. 1679
Фото: © Global Look Press/Anatoly Lomohov

Это здание было возведено в 1998 году, а несколько лет назад члены ТСЖ передали ее в аренду предпринимателю, организовавшему хостел.

В Крылатском разворачивается скандал вокруг хозяйственной постройки. Дело в том, что жильцы одного ТСЖ в Крылатском протестуют против решения снести хозяйственную постройку во дворе жилого дома. Это здание было возведено в 1998 году, а несколько лет назад жильцы передали ее в аренду предпринимателю, организовавшему хостел.

Но в последние годы хостелы переживают не самые лучшие времена, против них выступают многие депутаты как федерального, так и муниципального уровней. В общем, районная управа приняла решение о сносе данной постройки Интересно, что это произошло в тот момент, когда жильцы решили оформления земли в собственность ТСЖ. 

"Постройка стояла тут два десятилетия и никому не мешала, и когда нашлось малое предприятие, которое благоустроило дом, организовало тут нормально работающий бизнес, вдруг понадобилось ее сносить, — рассказал "Вести.Недвижимость"" управляющий ТСЖ Сергей Пацук. – Наши жильцы, в том числе звездная пара, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, решили заступиться за малый бизнес. Иосиф Игоревич сам на днях передал письмо мэру Москвы Сергею Собянину. А мы прямо сейчас готовим иск для передачи в суд". 

Впрочем, пока нет решения суда, здание могут снести на вполне законном основании —  по решению городских властей. Тем более что впереди чемпионат мира по футболу. И пока ясно лишь одно — скандал выходит громким.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
25 апреля 2018 г. 151
Вакантность на торговых улицах Москвы вернулась к трехлетнему минимуму 151
25 апреля 2018 г. 373
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов 373
25 апреля 2018 г. 1679
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел 1679
25 апреля 2018 г. 649
Подешевевшая ипотека спровоцировала рост цен на квартиры в Новой Москв... 649
25 апреля 2018 г. 583
Аренда однушек подорожала в 45 городах России 583
25 апреля 2018 г. 568
Столичные власти будут сдавать в аренду территории ТПУ 568
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.