Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

Это здание было возведено в 1998 году, а несколько лет назад члены ТСЖ передали ее в аренду предпринимателю, организовавшему хостел.

В Крылатском разворачивается скандал вокруг хозяйственной постройки. Дело в том, что жильцы одного ТСЖ в Крылатском протестуют против решения снести хозяйственную постройку во дворе жилого дома. Это здание было возведено в 1998 году, а несколько лет назад жильцы передали ее в аренду предпринимателю, организовавшему хостел.

Но в последние годы хостелы переживают не самые лучшие времена, против них выступают многие депутаты как федерального, так и муниципального уровней. В общем, районная управа приняла решение о сносе данной постройки Интересно, что это произошло в тот момент, когда жильцы решили оформления земли в собственность ТСЖ.

"Постройка стояла тут два десятилетия и никому не мешала, и когда нашлось малое предприятие, которое благоустроило дом, организовало тут нормально работающий бизнес, вдруг понадобилось ее сносить, — рассказал "Вести.Недвижимость"" управляющий ТСЖ Сергей Пацук. – Наши жильцы, в том числе звездная пара, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, решили заступиться за малый бизнес. Иосиф Игоревич сам на днях передал письмо мэру Москвы Сергею Собянину. А мы прямо сейчас готовим иск для передачи в суд".

Впрочем, пока нет решения суда, здание могут снести на вполне законном основании — по решению городских властей. Тем более что впереди чемпионат мира по футболу. И пока ясно лишь одно — скандал выходит громким.