Воспитать рефлексы: москвичи расчищают тротуары от автохамов

В России могут увеличить штрафы за нарушения правил парковки. Жестче предлагают наказывать, например, тех, кто путает проезжую часть с пешеходной. В центре столицы найти свободный тротуар, порой, весьма непросто - они сплошь заставлены элитными иномарками.

Площадная брань - обычная реакция владельца элитного внедорожника на вежливую просьбу убрать машину с тротуара. Проще выругаться и сбежать, чем перепарковать автомобиль, как положено. Остывает дерзкий водитель только при виде сотрудника ДПС. Богатый запас ругательств тут же куда-то испаряется, на его место приходит бубнеж под нос.

С кислой миной на лице владелец внедорожника покидает насиженное место, его тут же пытается занять другой нарушитель, но все-таки на такую наглость на глазах полицейских не решается.

На Большой Дмитровке во время благоустройства четыре года назад архитекторы смогли уместить просторные пешеходные зоны. Однако тротуарная плитка, решили водители, ничуть не хуже парковочных карманов.

Штрафные квитанции они получают спокойно, буднично. Три тысячи рублей, полторы, если оплатишь без задержек. Это элитный вид платной парковки - если можешь позволить себе машину в 3 и более миллиона рублей, то и десяток-другой штрафов оплатишь. Боятся только эвакуации — все же ехать на другой конец города на штрафстоянку. Еще, не дай Бог, на общественном транспорте. Но если успел выбежать, машину эвакуатор вернет на место, таков закон. И на душе у нарушителей сразу становится тепло.

Оштрафовать автохамов на тротуаре можно самостоятельно, сфотографировав машины в приложении "Помощник Москвы", - каждая вторая заявка превращается в реальный протокол. Только за прошлый год, благодаря активным москвичам, кошельки наглых водителей похудели более чем на сто миллионов рублей.

Эксперты настаивают: только с помощью обычных жителей города получится создать атмосферу неотвратимости наказания.

"Задача воспитать, как у собаки Павлова, рефлекс: встал на тротуар - заплати штраф. И пока до каждого это индивидуально не дойдет, наверное, пройдет какое-то время. У нас действительно есть люди, у которых по 40-50 и так далее штрафов, вот для таких должны появиться наказания более серьезные, вплоть до лишения прав", - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Как раз для самых наглых в Государственной думе готовится так называемый законопроект о рецидивистах. Регулярные штрафы за одно и то же нарушение, к примеру, за стоянку на тротуаре, будут раз за разом увеличиваться. Если и это не поможет, лишение прав и арест. А там и до тюремного срока недалеко.

У автохамов еще есть время научиться парковаться правильно. Скоро отмахнуться деньгами уже не получится.