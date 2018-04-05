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Восточный вестибюль метро "Фили" закрывают на выходные

5 апреля 2018 г. 351
Фото: © shutterstock.com

Восточный вестибюль станции метро "Фили" в Москве в субботу и воскресенье будет закрыт для проведения монтажных работ.

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция заработает с понедельника, 9 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Работы будут проводить в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будни станцией пользуются в среднем 24 тысячи человек, то в выходные их всего 9,5 тысячи.

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