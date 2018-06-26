Воздух в метро и на МЦК безопасен для пассажиров

Воздух в метро и на МЦК безопасен для здоровья пассажиров, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Представители метро обратились в суд, чтобы защитить свою репутацию. Ранее СМИ писали, что воздух на синей ветке и на Кольцевой линии опасен для здоровья – якобы содержание углекислого газа в нем превышает норму. Кроме того, сообщалось, что на зеленой и красной ветках в воздухе содержится опасное количество пыли.

Суд установил, что эти сведения не соответствуют действительности, и воздух в метро соответствует всем санитарным нормам и правилам.

"Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок", - подчеркнули в пресс-службе метрополитена.