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Воздух в метро и на МЦК безопасен для пассажиров

26 июня 2018 г. 1017
Фото: © shutterstock.com

Воздух в метро и на МЦК безопасен для здоровья пассажиров, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Представители метро обратились в суд, чтобы защитить свою репутацию. Ранее СМИ писали, что воздух на синей ветке и на Кольцевой линии опасен для здоровья – якобы содержание углекислого газа в нем превышает норму. Кроме того, сообщалось, что на зеленой и красной ветках в воздухе содержится опасное количество пыли.

Суд установил, что эти сведения не соответствуют действительности, и воздух в метро соответствует всем санитарным нормам и правилам.

"Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок", - подчеркнули в пресс-службе метрополитена.

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