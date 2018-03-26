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Впервые за 10 лет в Москве не ввели ни одного бизнес-центра за 3 месяца

26 марта 2018 г. 412
Фото: © shutterstock.com

В первом квартале 2018 года в Москве не было введено в эксплуатацию ни одного бизнес-центра. Это исключительный случай за последние 10 лет, говорится в сообщении компании S.A. Ricci.

Общий объем офисных помещений на рынке остается на прежнем уровне – 15,7 миллиона квадратных метров.

В первом квартале прошлого года в эксплуатацию ввели только один бизнес цент – класс B+ и площадью 50 тысяч квадратных метров.

До конца года застройщики планируют ввести 191 тысячу квадратных метров офисных площадей, это почти на 50% меньше, чем в 2017 году.

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