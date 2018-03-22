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Ввод офисов в регионах снизился до минимума

22 марта 2018 г. 386
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Совокупный объем офисного предложения в региональных городах-миллионниках к началу 2018 года достиг 3,29 млн. кв. метров, что составляет лишь 18% от совокупного объема рынка Москвы.

Как сообщают аналитики компании JLL, в региональных городах-миллионниках, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, на протяжении четырех лет наблюдается снижение объема ввода офисных площадей.

Например, в прошлом году рынок увеличился всего на 60 тысяч кв. метров, а это на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Именно это и стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам объектов повысить арендные ставки.

Интересно, что совокупный объем офисного предложения в региональных городах-миллионниках к началу 2018 года достиг 3,29 млн. кв. метров, что составляет лишь 18% от совокупного объема рынка Москвы.

Аналитик офисной недвижимости компании JLL Александр Баженов замечает, что на региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода.

"С одной стороны, это связано с окончанием очередного девелоперского цикла – аналогичная ситуация происходила в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно строить качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке", — резюмирует специалист.

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