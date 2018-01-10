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Выбран инвестор модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ

10 января 2018 г. 700

Общая сумма инвестиций — 27,281 миллиарда рублей, доля инвестора составит 22,271 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА "Новости", группа компаний "Ташир" выбрана инвестором модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ. Эту информацию официально подтвердили на инвестпортале Москвы.

Инвестор был выбран по результатам открытого конкурса. На ВДНХ будет создан высокотехнологичный выставочный кластер. Развитие зоны "Экспо" планируется на базе павильонов 69, 70, 75 и включает в себя реставрацию, реконструкцию и новое строительство.

Старт проекта запланирован на начало 2018 года. Общая сумма инвестиций — 27,281 миллиарда рублей, доля инвестора составит 22,271 миллиарда рублей.


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