"Высокие" технологии: секреты самого высокого небоскреба в Европе

Самый высокий небоскреб в Европе - санкт-Петербургский "Лахта-Центр" - достиг расчетной высоты: 462 метра. На этой неделе завершился монтаж шпиля здания. Каркас высотки возводили 6 лет, а полностью закончить большую стройку планируют уже в этом году.

"Лахта-Центр" - уникальный проект. Например, являясь самым северным небоскребом в мире, он оборудован специально разработанной системой "умный фасад". Элементы затенения окон - своего рода шторы - будут в автоматическом подниматься или опускаться в зависимости от того, насколько ярко светит солнце.

Скептики говорили, что в Санкт-Петербурге, фактически на болотах, такие здания строить нельзя - слишком уж неустойчивый грунт. Но оказалось, что это весьма поверхностное суждение.

Оказывается, ненадежным является только верхний слой грунта Северной Столицы: 20-25 метров, дальше же начинаются так называемые вендские глины - это очень плотные породы, сформировавшиеся в позднем протерозое - то есть, сотни миллионов лет назад. Именно на них опирается "Лахта-Центр".

Устойчивость колоссальному зданию придают 264 сваи диаметром 2 метра, помещенные на глубину более 80 метров. Причем, если положение любой из них вдруг по какой-то причине изменится, об этом дадут знать специальные датчики, установленные в основаниях и каркасах свай.

Один из главных врагов современных небоскребов - это ветер. Обрушить высотку он, конечно, не может, зато может неплохо раскачать. Подсчитано, что самый высокий в мире небоскреб - "Бурдж Халифа" в Дубае - может отклоняться от вертикали на полтора метра, а Останкинская башня - на целых 12 метров. Что же касается "Лахта-Центра", то строители, испытав масштабную модель в аэродинамической трубе, выяснили: в реальных условиях максимальное отклонение от вертикали на уровне шпиля не будет превышать полуметра, а на уровне смотровой башни составит всего 27 см - таких колебаний люди вообще не ощущают.

Устойчивости удалось добиться благодаря особенностям конструкции: на каркасе здания установлены 5 так называемых аутригеров - мощных горизонтальных конструкций, которые играют роль колец жесткости, удерживающих сооружение в вертикальном положении.

"Вся эта конструктивная схема оказалась очень сбалансирована. Плюс она очень хорошо работает на прогрессирующие обрушения. То есть, она и с лимитом на отклонение от вертикали, и с защитой от прогрессирующих обрушений", - пояснил главный инженер проекта "Лахта-центр" Сергей Никифоров.

Интересно, что небоскреб также будет безопасен для птиц - они часто не замечают стекол, и много их гибнет, разбиваясь о высотки. "Лахта-центр" построили на пути миграции пернатых, но чтобы не навредить природе, строители пошли на хитрость - здание будут подсвечивать особой цветовой схемой, отпугивающей птиц.

Источник: "Погода 24"