Юго-западный участок Большого кольца метро Москвы запустят в 2020 году

Полностью Большое кольцо московского метро должно заработать в 2022 году, оно соединит 31 станцию
Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется запустить в 2020 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас на юго-западном участке БКЛ подрядчик развернул работы, уже готовятся к запуску тоннелепроходческие щиты.
На участке протяженностью 4,6 км будут три станции - Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Сам участок важен для улучшения транспортного облуживания нескольких районов - Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, проспект Вернадского, Фили-Давыдково, отметил заммэра. Он создаст
скоростную беспересадочную связь между районами, минуя центр города.
"Можно сегодня с уверенностью сказать, что юго-западный участок БКЛ полностью развернут в строительстве и мы его планируем ко вводу в 2020 году", - сказал Марат Хуснуллин.
Большая кольцевая линия соединит 31 станцию. Ее протяженность составит 67 км. Полностью строительство БКЛ планируется в 2022 году.
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