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За 3 года Москва планирует переселить 40 тысяч семей в рамках реновации

6 февраля 2018 г. 454
Фото: © shutterstock.com

В ближайшие три года в Москве планируется переселить в рамках программы реновации 40 тысяч семей, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

В сообщении также отмечается, что столичные власти не прогнозируют резкого снижения цен на жилье в связи с реализацией программы: объем, построенный в рамках реновации, на рынок недвижимости в столице не повлияет.

О том, что дополнительный объем жилья, возведенный в рамках программы, не окажет существенного влияния на рынок, ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, в нее вошло более 5 тысяч домов. Жители некоторых домов отказались от участия в программе.

Реновация коснется 1 миллиона москвичей. По подсчетам властей, для переселения жильцов пятиэтажек в новые квартиры потребуется построить более 20 миллионов квадратных метров жилья.

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