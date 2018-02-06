За 3 года Москва планирует переселить 40 тысяч семей в рамках реновации

В ближайшие три года в Москве планируется переселить в рамках программы реновации 40 тысяч семей, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

В сообщении также отмечается, что столичные власти не прогнозируют резкого снижения цен на жилье в связи с реализацией программы: объем, построенный в рамках реновации, на рынок недвижимости в столице не повлияет.

О том, что дополнительный объем жилья, возведенный в рамках программы, не окажет существенного влияния на рынок, ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, в нее вошло более 5 тысяч домов. Жители некоторых домов отказались от участия в программе.

Реновация коснется 1 миллиона москвичей. По подсчетам властей, для переселения жильцов пятиэтажек в новые квартиры потребуется построить более 20 миллионов квадратных метров жилья.